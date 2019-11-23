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‘Özel hayatım keyfime göre’

‘Özel hayatım keyfime göre’
Giriş Tarihi: 23.11.2019

, önceki akşam bir restoranda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında "Özel hayatım keyfime göre, var ya da yok derim. Kime ne yani" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Hadise, önceki akşam bir restoranda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta basın mensuplarına "Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz?" diyen şarkıcı, muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında "Özel hayatım keyfime göre, var ya da yok derim. Kime ne yani" şeklinde konuştu.

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