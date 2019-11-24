Değişmeyen birinci: Hercai

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi. Önceki akşam 22.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de Hazar'ın uyanınca söyledikleri Reyyan'ın Miran'a olan güvenini derinden sarstı. Miran ise Reyyan'ın kendisine büyük haksızlık ettiğini düşündü.