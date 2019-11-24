  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Değişmeyen birinci: Hercai

Değişmeyen birinci:

Değişmeyen birinci: Hercai
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi. Önceki akşam 22.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de Hazar'ın uyanınca söyledikleri Reyyan'ın Miran'a olan güvenini derinden sarstı. Miran ise Reyyan'ın kendisine büyük haksızlık ettiğini düşündü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Değişmeyen birinci: Hercai haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN