İzmir’in beyaz podyumu büyüledi

Gelinlik ve abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir, 30 ülkeden gelen yüzlerce sektör temsilcisini ağırladı. ‘Wedding Style Show Nowember’ kapsamında gerçekleştirilen defilede, ünlü mankenler boy gösterdi

İzmir'in önde gelen 25 gelinlik ve abiye markası, 2020 yılı yeni çizgilerini; İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Kazakistan, Rusya, Arazarbeycan, Dubai ve Katar başta olmak üzere 30 ülkeden gelen sektör temsilcilerine tanıttı. 'Wedding Style Show Nowember' kapsamında gerçekleştirilen defileye ilgi o kadar büyüktü ki salona sığmayan davetliler için podyumda yeni düzenlemeler yapıldı.



GECEDE YILDIZ YAĞMURU



Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen geceye adeta yıldız yağdı! Defilede Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuğba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan gibi isimler gelinlik ve abiyelerle podyuma çıktı. Ünlü mankenler başarılı performansları ile göz kamaştırdı.

BURCU ILGIN