Metabolizmanızı hızlandırmak için hardal tüketin

Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat, yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar.

Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat, yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Hardal, hızlı kilo kaybını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal, metabolizmayı yaklaşık %25 oranında hızlandırır.