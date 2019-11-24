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Metabolizmanızı hızlandırmak için tüketin

Metabolizmanızı hızlandırmak için hardal tüketin
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok , yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar.

Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat, yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Hardal, hızlı kilo kaybını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal, metabolizmayı yaklaşık %25 oranında hızlandırır.

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