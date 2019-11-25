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Dolarlar havada uçuştu

Dolarlar havada uçuştu
Giriş Tarihi: 25.11.2019

Fırat Tahiroğlu-Tuana Sezgin çiftinin düğününde sahneye çıkan ile ’nun üzerine dolarlar saçıldı. Düğün pastası ise görülmeye değerdi

DİYARBAKIRLI iş insanı Musa Tahiroğlu'nun oğlu Fırat Tahiroğlu, önceki akşam Four Seasons Otel'de yapılan düğünle Tuana Sezgin ile dünya evine girdi. Düğünde İzzet Yıldızhan sahne aldı. 1000 davetlinin katıldığı düğünde Yıldızhan'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde eğlenen davetliler, ünlü türkücünün sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışına girdi. Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler birbiriyle yarıştı. Toplanan 1 dolarlık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu.


700 KİLOLUK DEV PASTA
DÜĞÜNE katılanlar arasında usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu da vardı. Musa Tahiroğlu ile Bodrum'dan komşu olduklarını söyleyen Kurtoğlu, bir ara İzzet Yıldızhan ile birlikte yerde bağdaş kurup şarkılar seslendirdi. Düğünde gül yaprağı içinde açılan ve 20 kişilik ekibin üç günde yaptığı 700 kilo ağırlığındaki dev pastayı kesen gelin ile damadın da üzerine sürekli dolarlar saçıldığı görüldü.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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