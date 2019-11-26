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Desenli kazak sosyal medyada olay oldu

Desenli kazak sosyal medyada olay oldu
Giriş Tarihi: 26.11.2019

Şu sıralar Madrid tatilinde olan 'un desenli kazağı sosyal medyada olay oldu. Twitter'da Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında ilk 10'a giren kazakla ilgili çok sayıda esprili tweet atıldı.

Şu sıralar Madrid tatilinde olan Kıvanç Tatlıtuğ'un desenli kazağı sosyal medyada olay oldu. Twitter'da Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında ilk 10'a giren kazakla ilgili çok sayıda esprili tweet atıldı. Özcan Deniz'in zaman zaman kendisinin de dinleyicilerine gösterip şaka yaptığı kazaklı pozu ile Tatlıtuğ'un pozunu yan yana koyan bir çok kullanıcı "Aynı kazağı ben giyince" yorumunu yaptı.

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