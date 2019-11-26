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Her şeyi sildi

Her şeyi sildi
Giriş Tarihi: 26.11.2019

Şarkıcı 'den flaş bir hamle geldi. hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Yener, tüm fotoğrafları silip, profil fotoğrafını kaldırdı.

Şarkıcı Hande Yener'den flaş bir hamle geldi. Yener, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları silip, profil fotoğrafını kaldırdı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hande Yener, 1 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları yok etti. Şarkıcının bu hamlesi "Hande Yener sosyal medyaya veda mı ediyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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