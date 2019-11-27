D vitamini eksikliği depresyona sokuyor

Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, kış aylarında eksik kalabilen D vitamini yetersizliğinin bağışıklığın düşmesine neden olduğu gibi kilo problemlerine de yol açabildiğini ifade etti

Kış aylarında eksik kalabilen D vitamini yetersizliğinin bağışıklığın düşmesine neden olduğu gibi kilo problemlerine de yol açabildiğini kaydeden Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, "Özellikle diyet yapmaya çalışan bireylerde bu vitamin alımı oldukça önemlidir. D vitamini eksikliği kişilerin kilo almasına yol açabilir ve başta obezite olmak üzere birçok kronik hastalığı da beraberinde getirebilir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan eksikliği, iştahın açılmasına yol açarak kilo alımlarına sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle güneş ışığının az görüldüğü kış aylarında deniz ürünleri tüketimine, yumurta ve süt ürünleri tüketimine özen gösterilmelidir" dedi. D vitamini eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarına da neden olduğunu kaydeden Dr. Başıbüyük, "Depresyonun önlenmesinde D vitamini oldukça önemlidir" diye konuştu.