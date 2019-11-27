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Her 4 çocuktan birinin gözü bozuk

Her 4 çocuktan birinin gözü bozuk
Giriş Tarihi: 27.11.2019

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. İstatistiklere göre gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getiren Asena, "Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı. Göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Bu açıdan düzenli göz muayenesi ve erken tanı önem taşıyor" diye konuştu.

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