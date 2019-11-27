Kansızlığın doğal ilacı mango

Mango, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu olarak görülüyor. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor.

Mango, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu olarak görülüyor. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen mango meyvesi birçok alanda doğal ilaç olarak tercih ediliyor. Araştırmalar sonucunda mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı ortaya çıkmış.