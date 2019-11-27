  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Kansızlığın doğal ilacı mango

Kansızlığın doğal ilacı

Kansızlığın doğal ilacı mango
Giriş Tarihi: 27.11.2019

, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu olarak görülüyor. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor.

Mango, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu olarak görülüyor. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen mango meyvesi birçok alanda doğal ilaç olarak tercih ediliyor. Araştırmalar sonucunda mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı ortaya çıkmış.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kansızlığın doğal ilacı mango haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN