Osman ihanet çetesinin peşinde

Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek Kuruluş Osman, izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Eren Vurdem, Konur Alp rolüyle diziye katılacak.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi.





EREN VURDEM KATILIYOR



Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan, "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "Konur Alp" rolüyle Eren Vurdem de dahil oldu. Bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak dizinin ikinci bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.