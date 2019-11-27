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Osman ihanet çetesinin peşinde

Osman ihanet çetesinin peşinde
Giriş Tarihi: 27.11.2019

Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek , izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. , rolüyle diziye katılacak.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi.



EREN VURDEM KATILIYOR

Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan, "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "Konur Alp" rolüyle Eren Vurdem de dahil oldu. Bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında olacak dizinin ikinci bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

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