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iltihabı yok ediyor

Günde 50 gram ceviz iltihabı yok ediyor
Giriş Tarihi: 28.11.2019

Yapılan araştırmalara göre yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

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