Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu: Hoşça kal anneannem, hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm, hoşça kal Cumhuriyet kadınım. Evlatların, çiçeklerin bizlere emanet.
Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu: Hoşça kal anneannem, hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm, hoşça kal Cumhuriyet kadınım. Evlatların, çiçeklerin bizlere emanet.
Nez’in en acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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