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’in en acı günü

Nez’in en acı günü
Giriş Tarihi: 28.11.2019

'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu: Hoşça kal anneannem, hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm, hoşça kal Cumhuriyet kadınım. Evlatların, çiçeklerin bizlere emanet.

Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu: Hoşça kal anneannem, hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm, hoşça kal Cumhuriyet kadınım. Evlatların, çiçeklerin bizlere emanet.

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