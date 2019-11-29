Hamsi ve fındık ye, uzun yaşa!

Beslenme Uzmanı Dr. Hüseyin Saral, hamsi ve fındık tüketiminin sağlığa çok faydalı olduğunu belirterek, “İnsanların enerjisini artırıyor, kalbini koruyor, uzun ömürlü olmalarını sağlıyor” dedi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılına ilişkin 'İstatistiklerle Yaşlılar' çalışması kapsamındaki verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında Karadeniz, ilk sıralarda yer alıyor. Karadenizliler ile uzmanlar, uzun ve sağlıklı yaşam sırrını bölgenin vazgeçilmez lezzetleri olan fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dr. Hüseyin Saral, hamsi ve fındık tüketiminin sağlığa faydalı olduğunu belirterek, "Hamsi ve fındık tüketimi, insanların enerjisini artırıyor, uzun ömürlü, sağlıklı olmalarını sağlıyor. Karadeniz'de insanlarımız enerjik, hızlı. Karadeniz insanı enerjisini hamsi ve fındıktan alıyor" dedi.



KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR



Dr. Hüseyin Saral, düzenli hamsi tüketiminin, meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azatlığını belirterek, "Hamsi omega 3 yağ asitlerini fazlası ile içerdiğinden dolayı kalp, damar sağlığı üzerinde oldukça etkili. A ve D vitamininden zengin, fosfor içeriği sayesinde görme yetisini artırıyor. Düzenli hamsi tüketimi meme ve kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Kas iskele sisteminde de oldukça güçlendirici etkiye sahip. Özellikle yaşlılıkta kas iskele sistemi bizim için oldukça önem arz ediyor. Fındık ise magnezyum, çinko ve potasyum yönünden zengin. Kalp krizi riskini azaltıyor. İyi kolesterolü artırıp, kötü kolesterolü düşürüyor. Tekli doymamış asitlerine sahip ki en çok aranan yağ asitleri bunlar. Kemik sağlığı üzerinde etkili, bağışıklığı güçlendiriyor ve cilt hücrelerini yeniliyor" şeklinde konuştu.



DOĞRU TÜKETİLMESİ GEREKİYOR



Hamsi ve fındığın doğru tüketilmesi gerektiğini de kaydeden Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Dr. Hüseyin Saral, "Bu kadar yüksek biyo yararlılığa sahip besinler doğru tüketildiği zaman çok faydalı. Hamsiyi özellikle kızartmamamız gerekiyor. Buğulama ve Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yapılan hamsi çıtlama bizim besini doğru kullandığımız anlamına geliyor. Dışarıdan yağ ilave edip kızarttığımız zaman hamside vitamin kayıplarına neden oluyoruz. Fındığın ise çiğ tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.