Kanseri önlüyor: Beluga

Baklagillerin vazgeçilmezi olan mercimeğin beslenme açısından kendine ait farklı bir gücü vardır. Mercimek denince akla ilk gelen türleri sarı, kırmızı ve yeşil mercimektir. Daha önce siyah mercimek yani Beluga'yı duydunuz mu?

Baklagillerin vazgeçilmezi olan mercimeğin beslenme açısından kendine ait farklı bir gücü vardır. Mercimek denince akla ilk gelen türleri sarı, kırmızı ve yeşil mercimektir. Daha önce siyah mercimek yani Beluga'yı duydunuz mu? Beluga da tıpkı diğer mercimek türleri gibi tam bir şifa deposu! Antosiyanin bakımından zengin olan besinler; kişiyi kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilo ve diyabetten koruyor. Beluga, yüksek miktada antosiyanin içermektedir. İşte bu yüzden Beluga tüketimi bazı kanser türlerinin, kalp hastalıklarının ve diyabetin önüne geçiyor!