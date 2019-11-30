İzmir ile Şırnak’ı gönülden bağladılar

İzmir’de, sanatçı Hikmet Durmuş’un hayırseverlerin desteğiyle başlattığı kampanya kapsamında Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan öğrencilere 20 bağlama hediye edildi

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin derslerinde kullanabilmeleri için sosyal medya üzerinden talepte bulunması üzerine İzmirli hayırseverlerin bağışlarıyla yaptırılan 20 bağlama öğrencilere teslim edildi. İzmir'de, sanatçı Hikmet Durmuş'a sosyal medyadan ulaşan okulun müzik bölümü 9. sınıf öğrencileri, eğitimlerinde kullanmak üzere 20 bağlama istedi. Durmuş, 2 hafta önce sosyal medya üzerinden "Bir bağlama bin bağlanma" sloganıyla kampanya başlattı. Birçok hayırsever Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan öğrencilerin yüzünü güldürmek için destek oldu.



ÇOK MUTLU OLDULAR



Toplanan yardımlarla İzmir'de bir atölyede 20 bağlama yaptırıp karayoluyla Şırnak'a giden Durmuş'u öğrenciler karşıladı. Okulda düzenlenen törende bağlamaları dağıtan Durmuş, öğrencilerin yaşadığı mutluluğa da ortak oldu.





ŞARKILARLA TEŞEKKÜR



Bağlamalarına kavuşan öğrenciler, İzmirli hayırseverlere seslendirdikleri şarkılarla teşekkür etti.



'BU ÜLKENİN HER KARIŞI BİZİM'



Toplanan yardımlarla İzmir'de özel bir atölyede 20 bağlama yaptırıp karayoluyla Şırnak'a giden sanatçı Hikmet Durmuş'u kentte öğrenciler karşıladı. Durmuş, "Bu ülkenin her karışı bizim" dedi.