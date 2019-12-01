Azra eşini yemeğe çıkardı

Tescilli güzel ve oyuncu Azra Akın, önceki akşam eşi Atakan Koru'yu doğum günü yemeğine çıkardı. Koru, eşi Azra Akın'ın çok romantik olduğunu söyleyerek, "Azra benden daha romantik. Sık sık böyle yemekler organize eder, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tescilli güzel ve oyuncu Azra Akın, önceki akşam eşi Atakan Koru'yu doğum günü yemeğine çıkardı. Koru, eşi Azra Akın'ın çok romantik olduğunu söyleyerek, "Azra benden daha romantik. Sık sık böyle yemekler organize eder, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.