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Ayların değil, yılların birincisi!

Ayların değil, yılların birincisi!
Giriş Tarihi: 2.12.2019

, yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında Tüm Gün-Tüm , Prime Time-Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu

KANTAR Medya'dan alınan verilere göre, yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu ve Son Durak, Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları ve reyting rekorları kıran başarılı diziler, atv'yi birinciliğe taşıdı.
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