Sağlık için ham bal seçin

Uzmanlar, kovandan elde edilen çok değerli bir arı ürünü olan balın, faydalarından bahsedilebilmesi için pastörize ve filtre edilmemiş ‘Ham bal’ olması gerektiğine dikkat çekiyor

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, balın kovandan alındığı hali ile tüketilebilen, bozulmayan doğal bir gıda olduğunu, pastörize edilmesine gerek bulunmadığını belirtti. Samancı, "Pastörizasyon yani yüksek sıcaklıklarda ısıtma işlemi balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenlerin azalmasına neden olur. Filtrasyon ise balın doğal bileşiminde yer alan polenleri azaltır. Ham bal pastörize ve polenleri tutacak derecede filtre edilmediğinden besin içeriği tüm saflığıyla korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

BERRAK KALSIN DİYE...

Samancı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bal kovandan elde edildikten kısa bir süre sonra katılaşır yani kristalleşir. Halk arasında bu durum şekerlenme olarak da adlandırılır. Aslında bu tamamen doğal bir olaydır ve bal kristalleşmiş hali ile de tüketilebilir. Ancak doğal olan bu durumu engellemek için, ballara pastörizasyon dediğimiz, 65-76 derece aralığında yüksek sıcaklık işlemi uygulanmaktadır. Süt ve meyve sularına raf ömrünü sağlamak amacıyla uygulanan bu işlemin ballara uygulanması gerekli değildir. Zaten bal kovandan çıktığı haliyle bozulmayan, raf ömrü çok uzun bir gıdadır. Bu işlemin bala uygulanıyor olmasının tek amacı, balların, raflarda daha uzun süre şeffaf ve berrak bir şekilde kalmasını sağlamaktır.



ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNE BALLI DESTEK!

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara ise bal ham halde iken antibakteriyel aktivite gösteren doğal bir gıda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: Her çocuk ortalama olarak senede 3-8 kez viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde 76'sında öksürük şikayeti gözlemliyoruz. Ben kendi hastalarıma ham bal öneriyorum. Çocuklarda görülen boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetlerin ham bal ile azaldığını birebir gözlemliyorum.

ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIYOR

HAM balın içerisinde aminoasitler, A, C, E ve B grubu vitaminleri, folik asit, demir, çinko ve fenolik ve flavonoid bileşenler yer alıyor. Bal bu değerli içeriğiyle antienflamatuvar, antiviral, antibakteriyel ve antioksidan özellik gösteriyor. Öksürüğü azaltıyor.



BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUCU

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu da doktorların, bilim insanlarının takip ettiği veri tabanlarında ham bal ile ilgili birçok bilimsel çalışma olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Bu çalışmalardan birinden bahsetmek istiyorum. 2007 yılında American Medical Association tarafından yayınlanan çalışmada, üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren çocuklarda ham bal kullanımının etkisi araştırılmıştır. Çalışma, 2-18 yaşları arasındaki 105 çocuk üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, bal uygulanan grupta gece öksürükleri ve uyku kalitesinde iyileşme görüldüğü belirlenmiş ve destek olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bu gibi çalışmalar gösteriyor ki balın tedaviye destek olarak kullanıldığında faydası olabilmektedir.



VİTAMİNİ YOK OLUYOR

BAL, 45 derecenin üzerinde ısıtıldığında, besin değeri azalmaktadır. İçerisindeki enzimler, proteinler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenler zarar görmektedir. Bu durumda da balın hiçbir faydasından söz edilememektedir. Dolayısıyla, balın pastörize ve filtre edilmemiş ham hali ile tüketilmesi daha doğrudur. Ne yazık ki Türkiye'deki piyasa ballarının yüzde 80'i pastörize ediliyor ve bu durum etiket üzerinde belirtilmiyor.