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Diş fırçalamak kalbi de koruyor

Diş fırçalamak kalbi de koruyor
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Yapılan bir araştırmada günde 3 kez diş fırçalanmanın kalbi koruduğu belirlendi. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, diş fırçalamanın, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği risklerinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.

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