Diş fırçalamak kalbi de koruyor

Yapılan bir araştırmada günde 3 kez diş fırçalanmanın kalbi koruduğu belirlendi. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, diş fırçalamanın, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği risklerinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.