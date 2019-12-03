Diş fırçalamak kalbi de koruyor

Yapılan bir araştırmada günde 3 kez diş fırçalanmanın kalbi koruduğu belirlendi. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, diş fırçalamanın, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği risklerinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.
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