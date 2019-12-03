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İbo’ya ’dan hayran akını

İbo’ya İran’dan hayran akını
Giriş Tarihi: 3.12.2019

İki yıl önce 'dan 'e taşınan İbrhim Tatlıses'i sevenleri yalnız bırakmıyor. sanatçı önceki gün kendisine ait olan kebap salonunda ’dan gelen hayranlarını ağırladı.

Yaşadığı talihsiz saldıran sonra inzivaya çekilen İbrahim Tatlıses'i sevenleri hiç yalnız bırakmıyor. Ünlü sanatçı, iki yıldır yaşadığı İzmir'de hayranlarının adeta akınına uğruyor. İzmir Üçyol'da, 'Tatlıses Kebap'ı işleten İbrahim Tatlıses'in önceki gün uzaklardan özel misafirleri vardı. İran'da çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan İbrahim Tatlıses, işletmesinde İranlı sevenlerini ağırladı.

'BEN DE SİZLERİ SEVİYORUM'
Usta sanatçının fotoğraflarını çerçeveleterek kendisine hediye eden İranlı müzikseverler, sadece Tatlıses'i görebilmek için İzmir'e geldiklerini söylediler. Bu ziyaretten çok memnun olan İbrahim Tatlıses ise, "İranlı hayranlarımla sevgi pozu! İzmir'e İran'dan akın başladı. Sağ olun, var olun sevgili İranlılar, ben de sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

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