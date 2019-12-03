Nalan 5 yıl aradan sonra sahnede

Şarkıcı 'Of Aman Nalan', beş yıl aradan sonra İstanbul Ulus'taki bir restoranda sahneye çıktı. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan şarkıcı, "Sık sık İstanbul'a gelip gidiyordum ama Bodrum'da yaşamaktan çok mutluyum" dedi. Kendisini dinlemeye gelen Yeliz'i sahneye davet eden Nalan, 'Aşkını Bir Sır Gibi Sakladım" adlı eseri usta şarkıcı ile birlikte seslendirdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI