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Yoğun ilgi uçak kaçırttı

Yoğun ilgi uçak kaçırttı
Giriş Tarihi: 3.12.2019

Bülent Ersoy'un İzmir Karşıyaka'da önceki akşam sahne aldığı mekan hayranlarının istilasına uğradı. 600 kişilik alana 1000 kişi gelince mekan görevlileri oldukça zor anlar yaşadı. Gecenin sonlarına doğru sahne performansını telefonlarıyla görüntüleyen hayranlarının yoğun tezahüratına dayanamayan Diva, 2 saat olan programını 3,5 saate kadar uzatmak mecburiyetinde kalınca İstanbul'a dönmek için bineceği sabah uçağını kaçırdı.

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