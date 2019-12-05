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5 milyonluk gurur!

5 milyonluk gurur!
Giriş Tarihi: 5.12.2019

Türkiye en çok izlenen kanalı olan atv, dijital platformda da başarısını sürdürmeye devam ediyor. Son bir yılda atv Youtube kanalına 2 milyon abone daha eklendi. Bu büyük başarıyla birlikte, abone sayısını kısa sürede artıran atv, 5 milyon aboneye ulaşarak kocaman bir aile oldu. Her ay milyonlarca ziyaretçisi olan atv'nin Youtube kanalı, dizi sayfalarıyla birlikte toplam 22 Milyon aboneden fazlasına sahip.

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