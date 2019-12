Can Yaman çizgiyi aştı

kendisiyle oynaması için yüksek olması gerektiğini söyleyerek tepki çeken Can Yaman, İspanya’da katıldığı bir canlı yayında kullandığı yakışıksız ifadeler ile de herkesi çok kızdırdı. Yapımcı, oyuncunun yeni dizisini iptal etti...

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla tepki çeken oyuncu Can Yaman, sosyal medyada günün konusu haline geldi. Can Yaman, özellikle sanat camiasının tepkisi ile karşılaştığı 'Benimle oynayabilmesi için partnerimin libidosunun yüksek olması gerekir' sözlerinin yankıları sürerken bir skandal hareket daha sergiledi.

'ŞAHSİYET MESELESİ' DEDİLER

Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya'daki bir televizyon programında çok konuşulan sözlere imza attı. Hayranlarından birinin, 'Bize bu dünyada olduğunu kanıtlar mısın?' sözlerine 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' diyerek yanıt veren Can Yaman'a sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları: 'Bulunduğu yeri kaldıramadı', 'Adam kariyerini kendi elleriyle bitiriyor', 'Bu nasıl cevap? Yanındaki adam utandı' Haluk Bilginer, Emmy ödülü ile konu oluyor, bir taraftan dün ünlü olmuş Can Yaman hangi konuyla gündeme geliyor. Şahsiyet meselesi...' Öte yandan Can Yaman'a bir tepki de yakında yayına başlayacak olan yeni dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi. Turgut, Yaman'ın çizmeyi aştığını söyleyip projeyi rafa kaldırdı.