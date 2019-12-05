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‘Eşkıya’ zirveye demir attı!

‘Eşkıya’ zirveye demir attı!
Giriş Tarihi: 5.12.2019

atv’nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ (), beş yıllık başarısını 150. bölümde pasta keserek kutladı.

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya, tüm kişilerde ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Eşkıya Dünyaya hükümdar Olmaz'ın 150. bölüm etiketi #edho, 2. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar almayı başardı.

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