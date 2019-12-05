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Yasemin’in çantası da gözüksün

Yasemin’in çantası da gözüksün
Giriş Tarihi: 5.12.2019

İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Tuna, "Yasemin'imin çantası da gözüksün" diyerek poz verdi. Habercilerin "Müstakbel gelininizi destekliyorsunuz. Evlilik yakın mı?" sorularını Tuna, "Oğlumun da, gelinimin de yanındayım" şeklinde cevaplandırdı. Yasemin Şefkatli ve sevgilisi İdo Tatlıses, internet üzerinden satış yapan bir moda markasını hayata geçirmişti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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