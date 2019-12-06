Çarşambanın birincisi Kuruluş Osman

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamına yine imzasını attı. Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 3. bölümü ile en çok izlenen yapım oldu.

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı üçüncü bölümüyle Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın üçüncü bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

DÜNYA BU DİZİYİ KONUŞTU

Kuruluş Osman'ın 3. Bölüm etiketi #KuruluşAteşi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi.