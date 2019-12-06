Defile gibi gala

Mucize serisinin devam filmi “Mucize 2: Aşk”ın galası önceki akşam yapıldı. Sinema ve müzik dünyasından birçok ismin yoğun katılımıyla gerçekleşen gala, hanımların şıklık yarışına sahne oldu.

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği 'Mucize' serisinin devam filmi 'Mucize 2: Aşk', galası önceki akşam Uniq Hall'de gerçekleşti. Göz yaşlarının sel olduğu galada, gösterim sonunda konuklar ekibi uzun süre ayakta alkışladı. Gösterime Mahsun Kırmızıgül ve tüm oyuncu kadrosu ile aralarında Orhan Gencebay, Sevim Emre, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Haluk Levent, Ahmet Kural, Kubat, Burak Kut, Murat Cemcir, Funda Arar, Murat Ünalmış, Seray Sever, Edip Akbayram gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

BUGÜN VİZYONA GİRDİ

Birbirinden gösterişli kıyafetlerle galaya katılan hanımlar, adeta şıklık yarışı içerisindeydiler. Bugün vizyona giren film, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini anlatıyor.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI