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’ten duygusal mesaj

Gamze Özçelik’ten duygusal mesaj
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı. Suriye'de çekilen fotoğrafları sayfasında paylaşan Özçelik, altına duygusal bir de not düştü: Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş, çok şükür...

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