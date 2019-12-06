Gamze Özçelik’ten duygusal mesaj

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı. Suriye'de çekilen fotoğrafları sayfasında paylaşan Özçelik, altına duygusal bir de not düştü: Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş, çok şükür...