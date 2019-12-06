Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, 'Dünya Gönüllüler Günü'nü Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı. Suriye'de çekilen fotoğrafları sayfasında paylaşan Özçelik, altına duygusal bir de not düştü: Biz aşkla yanmaya, hasret çekmeye, paylaşmaya, kavuşmaya ve hep daha fazlasını hayal etmeye gönüllü olmuşuz haberimiz yokmuş. Ne mutlu ki nasip olmuş, çok şükür...
Gamze Özçelik’ten duygusal mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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