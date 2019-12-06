Hasta çocuklara moral ziyareti

ADÜ Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Gürsel Nur Dağ'ın, kanser hastası çocuklar için sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya ünlü şarkıcı Murat Kekilli duyarsız kalmadı. Kekilli, Aydın'a gelerek ADÜ Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla buluştu. Gönüllülerin de katkılarıyla yanında getirdiği hediyeleri çocuklara dağıtan Kekilli, onları çok mutlu etti.

MEHMET KAVAS