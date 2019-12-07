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‘Hastaneye ayda 150 bin TL ödüyor"’

‘Hastaneye ayda 150 bin TL ödüyor’
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal odaya alınan şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

'SİGORTASI İŞLEMİYOR'
Mehmet Ali Erbil'i ziyarete gittiğini söyleyen sunucu Seray Sever, ilginç bir açıklama da yaptı. Mehmet Ali Erbil'in artık sigortasının işlemediğini söyleyen Seray Sever, "2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş.Hastaneye ayda 150 bin TL ödüyor." dedi.

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