Kolombiya esintisi

Kocaman ve renkli çiçekli desenleri, fırfırları ve feminen silüetleri ile bir Johanna Ortiz elbisesini nerede görsek tanırız. Kaliforniya'da doğmuş olmasına rağmen salsanın doğduğu yer olan Kolombiyalı Ortiz'in tasarımları iki kültürü de yansıtıyor. H&M sayesinde, bir Johanna Ortiz elbisesine sahip olma hayaliniz gerçek oluyor. Geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası'nda gösterilen bu özel koleksiyon sadece lüks mağazalarda satışa sunulacak. Latin Amerika'nın ezgisini ve kendine özgün atmosferini tüm Johanna Ortiz tasarımlarında görebilirsiniz. Bu nedenle dünyanın her yerinden kadınların, gardıroplarında bir parça Kolombiya taşımasını sağlayacak olan Johanna Ortiz ve H&M iş birliği için çok heyecanlıyım.