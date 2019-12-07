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'dan süper hareket

Süperstar'dan süper hareket
Giriş Tarihi: 7.12.2019

, ’nin hizmete açtığı ve vatandaşların çalıştığı ikinci ’ni ziyaret etti. Down sendromlu gençlerin Ajda Pekkan ile beraber şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu

Down sendromu farkındalığını artırmak amacıyla İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi törenle hizmete açıldı. Yeni açılan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden Süperstar Ajda Pekkan, down sendromlu gençlerle bol bol sohbet ederek, birlikte şarkılar söyledi. Down sendromlu çalışanlar, ünlü sanatçı Pekkan'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisinde bulundular.

'SAHNEYE ÇIKMAK YETMEZ'
Down sendromlu gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Pekkan, "Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek, ülkemizi temsil etmek yeterli değil. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli" diye konuştu.

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