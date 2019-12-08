‘Hercai’ Youtube’da rekor kırdı

Youtube tarafından her yıl o yıla damga vuran içeriklerden hazırlanan "Rewind 2019" açıklandı. Türkiye ve Dünya çapında hazırlanan listeler Genel İçerik ve Müzik olarak iki grup altında toplandı. atv'nin Cuma günleri yayınlanan, reyting listesinin zirvesindeki dizisi Hercai, televizyon ekranlarının yanı sıra Youtube'da da rekor kırdı. "Türkiye'deki En Popüler 15 Genel İçerik Videosu" başlığı altında en çok izlenen dizi videosu Hercai'nin 1. bölümü oldu. Hercai 1. bölüm ile yer aldığı listede kendisinden sonra gelen videodan %50 fazla izlendi.