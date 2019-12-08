Tatlıses hemşehrilerini yalnız bırakmadı

İzmir Şanlıurfa Federasyonu, bir otelde Şanlıurfa dayanışma gecesi düzenledi. Geceye katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir'deki Şanlıurfalı hemşehrilerine hitap ederek, Göbeklitepe'nin önemine vurgu yaptı. Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Koçali Al ise İzmirlileri Şanlıurfa'ya davet etti. İzmir'de yaşayan Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses, geceye katılanlar arasındaydı. Gecenin ikramlarında çiğ köfte de vardı.

MERT ALPDÜNDAR