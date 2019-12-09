Ayrılığa dayanamadılar!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile şarkıcı sevgilisi Levent Dörter, 5 yıllık birlikteliklerine geçtiğimiz Eylül ayında nokta koymuştu. Sosyal medya hesabından ayrılık kararı aldıklarını ifade eden çift, Fethiye’de ortaya çıktı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile geçtiğimiz Eylül ayında ayrıldığı sevgilisi Levent Dörter barıştı! 5 yıllık birlikteliklerine nokta koyan çift, sosyal medya hesabından ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi. Çift, Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de görüntülendi.

ÇOK BAĞLIYIZ, YIKILMAYIZ

"Ara ara kavgalarımız, sıkıntılarımız olsa da biz hiçbir şekilde yıkılmıyoruz" ifadesini kullanan Tatlıses ile Dörter, "Birbirimize çok bağlıyız" dedi. Fethiye'de ayrı ayrı günlerde sahne aldıklarını söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, "Fethiye'yi çok beğendik. Buradan bir yazlık almayı düşünüyoruz. Bütün negatif enerjilerden arındık" şeklinde konuştu.





HEM İŞ HEM DE TATİL

LEVENT Dörter de Fethiye'de hem kendisinin hem de Dilan'ın sahneye çıktığını belirtip, "Bir taraftan çalışıp diğer taraftan tatil yapıyoruz. Bize çok iyi geldi. Nisan ayında bir şarkım çıkacak. Belki klibi de Fethiye'de çekeriz" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN CANKUŞ