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‘Maşallah kızıma’

‘Maşallah kızıma’
Giriş Tarihi: 9.12.2019

'le 2014 yılında nikah masasına oturan , geçtiğimiz Ağustos ayında kızı 'yı kucağına almıştı. Artık 4 aylık olan Leyla ile hafta sonu gezintisine çıkan güzel oyuncu, kızıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı.

Müzisyen Ali Erel'le 2014 yılında nikah masasına oturan Seda Bakan, geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Artık 4 aylık olan Leyla ile hafta sonu gezintisine çıkan güzel oyuncu, kızıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan, kızının yüzünü ilk kez gösterdiği kareye "Maşallah kızıma" notunu düştü.
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