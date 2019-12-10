Çocuk gelinlere müzisyen tepkisi

BAHADIR Tatlıöz'ün 7. sosyal sorumluluk projesi olan Kına, ünlü isimleri bir araya getirdi. Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan ve sözü müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan Kına, dinleyicisiyle buluştu.

BAHADIR Tatlıöz'ün 7. sosyal sorumluluk projesi olan Kına, ünlü isimleri bir araya getirdi. Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan ve sözü müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan Kına, dinleyicisiyle buluştu.

Notalarda buluşan Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem, Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin güçlü yorumcuları, seslerini müzikle yükselterek projeye destek oldu. Kına'nın tüm geliri kız çocuklarının korunması ve eğitimine bağışlanacak.