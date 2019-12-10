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Havalimanında çılgınlığı

Havalimanında Alex çılgınlığı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

'NİN eski futbolcusu De Souza, önceki akşam 'a geldi. Ünlü futbolcu İstanbul'da ile karşılandı. Yakın arkadaşı Berzilyalı ünlü komedyen ile birlikte 'nda görüntülenen Alex'in, prp tedavisi almak ve Diogo'yu saç ekimi için getirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN eski futbolcusu Alex De Souza, önceki akşam İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcu İstanbul'da büyük ilgi ile karşılandı. Yakın arkadaşı Berzilyalı ünlü komedyen Diogo ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Alex'in, prp tedavisi almak ve Diogo'yu saç ekimi için getirdiği öğrenildi. Alex, oturduğu mekanda ilk olarak kendisine çay söyledi.
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