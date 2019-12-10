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Kilonuzu kontrol eden hormon

Kilonuzu kontrol eden hormon leptin
Giriş Tarihi: 10.12.2019

, yağ hücreleri tarafından üretilen ve vücut ağırlığının kontrolünde anahtar bir rol oynadığı düşünülen hormon hakkında Endokrinoloji ve . önemli açıklamalarda bulundu.

LEPTİN, yağ hücreleri tarafından üretilen ve vücut ağırlığının kontrolünde anahtar bir rol oynadığı düşünülen hormon hakkında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Gökosmanoğlu, "Leptin hormonu beyninizdeki iştah ve açlıktan sorumlu reseptörlere bağlıdır. Bu hormon doyduğunuz zaman beyninize sinyal göndererek iştahınızı baskılamakla sorumludur. Aynı zamanda hangi besinlerin yağa çevrilip depolanacağını kontrol eder. Leptin seviyeleri düşük insanlarda hep bir açlık hissi yaşanır, yemek yense bile açlık devam eder" dedi. Kilo vermek için leptin seviyesinin nasıl arttırılabileceğini de aktaran Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şunları söyledi: "Uzun bir süreçte gerekenden fazla kalori almayalım, duygusal strese dikkat edelim, yüksek şekerli gıdaları, fruktoz şurubunu ve karbonhidrat tüketimini sınırlandıralım. Yeterli uyuyalım, yüksek yoğunluklu egzersiz ve daha fazla hareket kabiliyetimizi arttıralım. Çok uzun süre aç kalmamaya özen gösterdiğimizde, kan leptin seviyesini artırabiliriz."
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