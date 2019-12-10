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kepenk indirdi

Şeyma kepenk indirdi
Giriş Tarihi: 10.12.2019

, aylık 60 bin lira kira ödediği kafeye kilit vurdu. Mekana icra geldiği iddia edilirken ’nın eski eşi Subaşı, sessizliğini korudu

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

Geçtiğimiz günlerde 'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Subaşı, iddiaları yalanlasa da kafenin kapalı görülmesi iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Acun Ilıcalı'yla evliyken Bebek'te bir kafe açan Subaşı, geçen günlerde haciz iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Subaşı'nın Ilıcalı ile ayrılığının ardından işlerinin eskisi gibi gitmediği iddia edilmiş, kafesinin 1. yılı kutlamalarında da Subaşı hayal kırıklığına uğramıştı.

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