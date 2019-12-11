‘Artık aynı sahneyi paylaşamayız’

İstanbul'da önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Berkay, Demet Akalın'la aralarında patlak veren 'saat krizi' nedeniyle geri adım atmıyor. Şarkıcı Berkay, kendisine hediye ettiği saati sattığını iddia eden Demet Akalın’la asla barışmayacağını söyledi

İstanbul'da önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Berkay, Demet Akalın'la aralarında patlak veren 'saat krizi' nedeniyle geri adım atmıyor.



"EKMEĞİM İÇİN"

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in doğum yapması üzerine kendisine bir saat hediye eden Demet Akalın, bu saatin satıldığını iddia etmişti. ti. Konunun kendisi için kapandığını ve artık geri dönüşünün olmayacağını anlatan şarkıcı "Birlikte aynı sahneye çıkar mısınız?" sorusu üzerine "O konu benim için bitmiş gitmiştir. Tabii ki biz profesyoneliz. Aynı sahneyi paylaşamayız ama ekmeğim için önlü arkalı aynı etkinlikte olabiliriz" dedi.





SAÇ MI EKTİRDİ?

ÖTE yandan bir otele masaj yaptırmaya gelen şarkıcının bu arada kafasının arka kısmındaki şişlik, saç ektirmiş olabileceğini akıllara getirdi.