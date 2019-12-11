Devlet olma vakti

ATV'DE çarşamba akşamlarının yıldızı Kuruluş Osman, bu akşam 20.00'de 4. bölümüyle ekrana geliyor. Yine nefeslerimizi tutarak izleyeceğimiz bu bölümün özeti şöyle: YANNİS, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır...

ATV'DE çarşamba akşamlarının yıldızı Kuruluş Osman, bu akşam 20.00'de 4. bölümüyle ekrana geliyor. Yine nefeslerimizi tutarak izleyeceğimiz bu bölümün özeti şöyle:

YANNİS'İN KANLI PLANI

YANNİS, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?