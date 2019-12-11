Hastalıkların şifası kış sebzelerinde

Severek tükettiğimiz kış sebzeleri kereviz, brokoli, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana ve bal kabağı depolarındaki güneş ışığı ile birer sağlık kaynağı. KIŞ sebzeleri kereviz, brokoli, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana ve bal kabağı, kış hastalıklarına karşı kalkan görevi görüyor. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının neden olduğu iltihap ve boğaz ağrılarından adaçayı ile gargara yaparak kurtulabilirsiniz.

Diyetisyen Merve Tuysuz, kış hastalıklarına karşı kış sebzelerinin adeta birer kalkan görevi gördüğünü söyledi. MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi Kurucusu Tuysuz, "Havalar soğumaya başlayınca hastalıklar da artıyor. Kış mevsiminde özellikle sebze ve meyvelerin bol miktarda ve taze olarak, çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmesi sağlığımızı korumak ve hastalıklardan korunmak adına çok faydalıdır" dedi.

BUHARDA PİŞİRİN

Yeşil yapraklı sebzelerin çiğ ya da az su ile buharda veya çelik tencerede zeytinyağı ile birlikte kısa süreli pişirilerek tüketilmesi gerektiğini belirten Tuysuz, "Bizim vazgeçilmez ilaçlarımız sebze ve meyveler. Kereviz, brokoli, brüksel lahanası, ıspanak, şalgam, soğan, turp, havuç, lahana, bal kabağı; meyveleri ise, elma, ayva, nar ve armuttur. Bu besinler güneş ışığını daha fazla depoladığı için; enerji, canlılık, dayanıklılık ve ihtiyacımız olan vitamin ile minareleri daha fazla içerirler" diye konuştu.



KARALAHANA

■ Kalsiyum, bakır, demir, potasyum ve C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kükürt içerir.

■ Çiğ olarak yemek daha faydalıdır.

■ Kansızlığı giderir

■ İdrar söktürür.

■ Mide ve bağırsak yaralarını yumuşatır.

■ Kabızlığı giderir.

■ Kandaki şeker miktarını düşürür.

■ Vücudu hastalıklara ve kansere karşı korur.



SOĞAN VE PIRASA

■ Savunma sistemini güçlendirir.

■ Grip, nezle, astım gibi enfeksiyonlarda sarımsakla birlikte etkin bir role sahiptir.

■ Öksürük söktürücüdür; bronşları temizler.

■ Kemik erimesine iyi gelir.

■ Kandaki şeker seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur.

■ İdrar söktürücüdür.

Egzama ve diğer cilt hastalıklarında kullanılır.

■ Kalp damar sağlığı açısından faydalıdır.

■ Mide rahatsızlığı olanlar çiğ olarak tüketmemelidir.



LAHANA

■ Yaşlanmayı önleyici mineral olarak kabul edilen selenyum içeriğiyle sağlıklı bir cilt verir.

■ Mide ve yemek borusu kanseri tehlikesini azaltır.

■ Sadece lahana çeşitlerinde bulunan U vitamini, mide ve bağırsakların iç yüzeyini koruyup, oralardaki yaraların iyileşmesini sağlar.



ISPANAK

■ Demir yönünden zengin olan ıspanak, diğer yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içerir.

■ Tansiyonu düşürür.

■ Kan pıhtılaşmasını azaltır.

■ Betakaroten içerdiği için yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

■ Bazı mide kanserlerini önlediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.



KEREVİZ

■ Kükürtlü sebzelerdendir.

■ Kesildikten sonra en kısa sürede tüketilmesi faydalıdır.

■ Sakinleştirici özelliği vardır.

■ Kanı temizler.

■ Kilo almayı önler.

■ Böbrekler için çok yararlıdır.