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Karaciğerin düşmanı

Karaciğerin düşmanı ağrı kesici
Giriş Tarihi: 11.12.2019

Başkanı Prof. Dr. , "Vücudun kimya fabrikası karaciğer, en çok gelişigüzel kullanılan antibiyotik ve ilaçlar yüzünden hasar alıyor" dedi.

TÜRK Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, "Vücudun kimya fabrikası karaciğer, en çok gelişigüzel kullanılan antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar yüzünden hasar alıyor" dedi. Bilimsel olarak karaciğere iyi geldiği kanıtlanmış bir bitkinin olmadığını da belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, enginarın çok yüksek miktarda tüketiminin de karaciğer sağlığı için anlamlı olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Çakaloğlu, "Herkesin, yaşamında bir kez hepatit testi yaptırması gerekiyor. Aşırı kilo, yüksek kolesterol, şeker hastalığı sorunu olan herkesin, kan ve karaciğer testi yapılarak yağlı karaciğer hastalığının olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Erken tanı için bu testler çok önemli" ifadelerini kullandı.

YAĞI BİR KEZ KULLAN
Çakaloğlu, "Evde yaptığınız patates kızartmasını yiyebilirsiniz ama o yağı bir daha kullanmayın" dedi.

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