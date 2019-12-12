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’nın alışveriş stili

Aleyna’nın alışveriş stili
Giriş Tarihi: 12.12.2019

YAPTIĞI açıklamalar ile magazin gündeminde çokça konuşulan genç popçu 'da objektiflere takıldı. , "Bu aralar çoğunlukla alışverişte karşılaşıyoruz, insanlar alışveriş merkezinden çıkmadığımı düşünecekler" diyen güzel popçu, stili ile de dikkatleri üzerine topladı.

YAPTIĞI açıklamalar ile magazin gündeminde çokça konuşulan genç popçu Aleyna Tilki İstinyePark'da objektiflere takıldı.


Gazetecilere, "Bu aralar çoğunlukla alışverişte karşılaşıyoruz, insanlar alışveriş merkezinden çıkmadığımı düşünecekler" diyen güzel popçu, stili ile de dikkatleri üzerine topladı.

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