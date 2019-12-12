ŞARKICI Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki akşam Etiler'de akşam yemeği yedi. Çıkışta gazetecilere rahatsız olduğunu ve sesinin kısıldığını söyleyen Dalkılıç "Artık görüşebiliyoruz, biz de bu akşamı güzel bir yemek ile değerlendirdik" dedi.

ŞARKICI Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel önceki akşam Etiler'de akşam yemeği yedi. Çıkışta gazetecilere rahatsız olduğunu ve sesinin kısıldığını söyleyen Dalkılıç "Artık görüşebiliyoruz, biz de bu akşamı güzel bir yemek ile değerlendirdik" dedi.