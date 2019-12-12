Birinciliklerin abonesi Eşkıya

ZİRVENİN eskimeyen sahibi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

ZİRVENİN eskimeyen sahibi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. EDHO, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN