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Birinciliklerin abonesi

Birinciliklerin abonesi Eşkıya
Giriş Tarihi: 12.12.2019

eskimeyen sahibi, atv'nin sevilen dizisi Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

ZİRVENİN eskimeyen sahibi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hız kesmiyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bölüm etiketi #edho, birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. EDHO, tüm kişilerde 9,25 izlenme oranı ve 20,86 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,98 izlenme oranı ve 21,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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