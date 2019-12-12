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Ders müzik öğretmen

Ders müzik öğretmen DJ
Giriş Tarihi: 12.12.2019

ŞÖHRETİ sınırlarını aşan ünlü ve aranjör 'ın 'ta açtığı DJ ve gördü.

ŞÖHRETİ Türkiye sınırlarını aşan ünlü DJ ve aranjör Serdar Ayyıldız'ın Beşiktaş'ta açtığı DJ Academy Dijital Radyo İstasyonu Kayıt ve Aranje Stüdyosu büyük ilgi gördü. Geniş eğitmen kadrosu ve modern müziğin tüm gereksinimlerini karşılayan DJ okulunda ev hanımlarından, işadamlarına, doktorlardan mimarlara kadar bir çok farklı iş dalından insanlar DJ'lik öğrenmeye geliyor. Müzik bilgisini öğrencilerine de aktararak bir ilke imza atan Serdar Ayyıldız, "Ülkemizde DJ'lik çok popüler oldu. İnsanlar müzik yaparak mutluluğu ve huzuru buluyor. Okulumuzdan öğrendikleriyle birçok gencimiz, dünyada müzik yapmaya başlayacak. Türk DJ'ler Kanada, Dubai, İspanya, Yunanistan, ABD, Fransa, Maldivler, Almanya ve Belçika'da büyük ilgi görüyor" dedi.
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